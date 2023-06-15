تحطيم تماثيل في كنيسة في جبيل

حطم مجهولون ليلا تمثال السيدة العذراء في كنيسة سيدة الميدان في بلدة عين البلدة في جبيل، وتمثال البابا القديس يوحنا بولس الثاني والقدّيس مار الياس الحي، بالاضافة الى تكسير الكاميرات الموضوعة في المكان.

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