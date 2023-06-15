26
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المرتضى وجه دعوة لنظيرته السورية لزيارة لبنان
Lebanon 24
15-06-2023
|
04:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى رسالةً الى نظيرته وزيرة الثقافة السورية الدكتورة لبانة مشوّح، شكرها والحكومة السورية على حسن الاستقبال والوفادة، ووجّه لها دعوة لزيارة لبنان واكّد على نيّة تمتين العلاقات الثقافية بين الدولتين.
Advertisement
وجاء في رسالة الوزير المرتضى: "معالي الدكتورة لبانة مشوّح وزيرة الثقافة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، أتوّجه إلى الحكومة السورية وإليك شخصيًّا بالشكر العميق على ما حظيت به من مودة وحفاوة وحسن ضيافة أثناء زيارتي الأخيرة والوفد المرافق إلى دمشق .
ولقد كان لافتًا، إلى جانب ذلك، مظاهر التعافي والعمران التي تعمُّ العاصمة الحبيبة، والحراك الثقافي المتجدّد والمتوقّد فيها، وهذا كلّه يُعبّر عن قدرة الشعب السوري البطل على تجاوز كلّ المحن والانتصار على المؤامرات وإزالة آثار الحرب الكونية التي خيضت ضده.
إننا مؤمنون بأنّ ما بين لبنان وسوريا وحدة في المصالح والحياة والمصير، ونأمل ونعمل على توثيق ذلك من خلال التعاون في ما بيننا في كل الميادين."
وأضاف:"يُشرّفني معالي الوزيرة ان أُضمّن هذا الكتاب دعوة رسمية لجانبكم لزيارة بيروت في الوقت الذي يناسبكم نأمل ان يكون قريباً، وذلك لاستكمال البحث في ما بيننا ولوضع الخطوات العملية التي تترجم على ارض الواقع تعاوننا في المضمار الثقافي. ولعلً أفضل ما أختم به رسالتي هذه، ترداد ما غنته فيروز عن دمشق وفيها :
رُبَّ أرضٍ من شذىً وندىً
وجراحاتٍ بقلبي عِدى
سكتت يوماً فهل سكتت؟
أجملُ التاريخِ كان غدا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بثياب السباحة.. هكذا احتفلت ستيفاني صليبا بعيد ميلادها (فيديو)
Lebanon 24
بثياب السباحة.. هكذا احتفلت ستيفاني صليبا بعيد ميلادها (فيديو)
12:57 | 2023-06-14
14/06/2023 12:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى الخليل تُفجر مُفاجأة مدوية عن هيفا وهبي وطليقها.. هذا ما كشفته عن ابنتها زينب (فيديو)
Lebanon 24
بُشرى الخليل تُفجر مُفاجأة مدوية عن هيفا وهبي وطليقها.. هذا ما كشفته عن ابنتها زينب (فيديو)
00:17 | 2023-06-15
15/06/2023 12:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن النائب الذي إنتخب "جهاد العرب" اليوم.. لن تتوقعوا من أي كتلة!
Lebanon 24
مفاجأة عن النائب الذي إنتخب "جهاد العرب" اليوم.. لن تتوقعوا من أي كتلة!
11:09 | 2023-06-14
14/06/2023 11:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف طريف.. شاهدوا رد فعل الملكة رانيا بعد تعثر مصورها (فيديو)
Lebanon 24
موقف طريف.. شاهدوا رد فعل الملكة رانيا بعد تعثر مصورها (فيديو)
23:28 | 2023-06-14
14/06/2023 11:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تم رصدُه.. هذا ما حصل بين باسيل وأحد النواب داخل البرلمان
Lebanon 24
تم رصدُه.. هذا ما حصل بين باسيل وأحد النواب داخل البرلمان
14:15 | 2023-06-14
14/06/2023 02:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:57 | 2023-06-15
حجار لبوريل: خياركم السياسي أثبت فشله منذ 12 عاماً
09:57 | 2023-06-15
فياض من اليونان: نلتزم تعيين الهيئة النّاظمة لقطاع الكهرباء بأسرع وقت
09:55 | 2023-06-15
أمن الدولة تقفل مؤسسات مخالفة وتتلف بضائع فاسدة
09:53 | 2023-06-15
الخارجية الفرنسية: ننسق مع السعودية في الملف اللبناني
09:45 | 2023-06-15
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:37 | 2023-06-15
طوني فرنجيه: بعض النواب التغييريين خسروا أنفسهم وناسهم وصدقيتهم
فيديو
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
15/06/2023 17:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
15/06/2023 17:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
15/06/2023 17:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact