المرتضى وجه دعوة لنظيرته السورية لزيارة لبنان

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وجّه وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى رسالةً الى نظيرته وزيرة الثقافة السورية الدكتورة لبانة مشوّح، شكرها والحكومة السورية على حسن الاستقبال والوفادة، ووجّه لها دعوة لزيارة لبنان واكّد على نيّة تمتين العلاقات الثقافية بين الدولتين.وجاء في رسالة الوزير المرتضى: "معالي الدكتورة لبانة مشوّح وزيرة الثقافة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، أتوّجه إلى الحكومة السورية وإليك شخصيًّا بالشكر العميق على ما حظيت به من مودة وحفاوة وحسن ضيافة أثناء زيارتي الأخيرة والوفد المرافق إلى دمشق .ولقد كان لافتًا، إلى جانب ذلك، مظاهر التعافي والعمران التي تعمُّ العاصمة الحبيبة، والحراك الثقافي المتجدّد والمتوقّد فيها، وهذا كلّه يُعبّر عن قدرة الشعب السوري البطل على تجاوز كلّ المحن والانتصار على المؤامرات وإزالة آثار الحرب الكونية التي خيضت ضده.إننا مؤمنون بأنّ ما بين لبنان وسوريا وحدة في المصالح والحياة والمصير، ونأمل ونعمل على توثيق ذلك من خلال التعاون في ما بيننا في كل الميادين."وأضاف:"يُشرّفني معالي الوزيرة ان أُضمّن هذا الكتاب دعوة رسمية لجانبكم لزيارة بيروت في الوقت الذي يناسبكم نأمل ان يكون قريباً، وذلك لاستكمال البحث في ما بيننا ولوضع الخطوات العملية التي تترجم على ارض الواقع تعاوننا في المضمار الثقافي. ولعلً أفضل ما أختم به رسالتي هذه، ترداد ما غنته فيروز عن دمشق وفيها :رُبَّ أرضٍ من شذىً وندىًوجراحاتٍ بقلبي عِدىسكتت يوماً فهل سكتت؟أجملُ التاريخِ كان غدا".