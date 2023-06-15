جلسة للجان المشتركة في مجلس النواب

انعقدت جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، لدرس اقتراح القانون الرامي الى فتح إعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها ، ومتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13760 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

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