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لبنان

بري يدعو إلى جلسة تشريعية... متى؟

Lebanon 24
15-06-2023 | 05:31
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية يوم الاثنين المقبل.
 
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