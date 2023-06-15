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لبنان

قام بتعذيب جروَيْ كلاب وقتلهما للتسليّة... قوى الأمن كشفت هويّته وأوقفته!

Lebanon 24
15-06-2023 | 06:05
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 11-6-2023، انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لشخصٍ مجهول الهويّة يقوم بتعذيب "جرو كلب" حيث قام بركله وشنقه وضربه، الأمر الذي أثار استياء المواطنين. على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة في خلال ساعات معدودة، من تحديد هويّته وهو المدعو:

- س، د (من مواليد العام ٢٠٠٦ لبناني)

أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.

 بتاريخ 12-6-2023، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات، وبأقل من ٢٤ ساعة، من توقيفه في بلدة جرفا - حاصبيا.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتعذيب جروَيْن والإجهاز عليهما، بهدف التسلية والتباهي.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
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