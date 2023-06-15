سلسلة إجتماعات ولقاءات لميقاتي... من استقبل رئيس الحكومة اليوم في السرايا؟

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات ولقاءات في السرايا اليوم، فاستقبل مفتي البقاع الشيخ أيمن الرفاعي على رأس وفد.

واعلن الشيخ الرفاعي بعد اللقاء: "ان حديث الوطن بأثره اليوم يتعلق بالانتخابات الرئاسية. لقد أكدنا لدولة الرئيس أهمية الدور الذي قام به بعض الأخوة النواب وحمى السلم الأهلي ومنع الفتنة في لبنان وكرس نوعا من تسوية وفتح بابا غير مشروط للحوار. نتمنى أن يحدث هذا الحوار وأن يصل الى نتائج مرضية للجميع، فلبنان لا يتحمل غلبة فريق على فريق اخر،ولا بد دائما من وجود مكوّن وطني، وهذا المكوّن يقوم بدور في تقريب وجهات النظر وتكريس نوع من التفاهمات تساعد على النهوض بالبلد والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة.

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أضاف: نقلنا كذلك لدولة الرئيس صرخة المواطنين عندنا في منطقة بعلبك الهرمل، كما في سائر المناطق، فالقدرة على التحمل باتت معدومة، وهذا بالتالي يفرض على الطبقة السياسية بأن تتحاور حوارا غير مشروط للوصول الى نتائج تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تستطيع أن تقدم خطة إنقاذ اقتصادية ووطنية، لأن قدرة المواطنين قبل قدوم موسم الشتاء والمدارس والجامعات باتت معدومة.



لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني



واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من "لجنة الحوار اللبناني -الفلسطيني" برئاسة رئيس اللجنة باسل الحسن الذي أعلن بعد اللقاء: "اتينا كفريق عمل للجنة الحوار اللبناني -الفلسطيني والتقينا دولة الرئيس ميقاتي واطلعناه على نقطتين، الأولى تتعلق بالبحث معه على التمهيد لوضع استراتيجية لجنة الحوار على طاولة مجلس الوزراء لتبنيها، وما تتضمنه على صعيد وضع السياسات الاستراتيجية الطويلة الأمد التي تؤمن حقوق وواجبات اللاجئين الفلسطينيين تجاه الدولة اللبنانية كون هذا الموضوع أصبح شائكا، ويجب أن نذهب في اتجاه وضع سياسة محددة تضمن للدولة اللبنانية سيادتها وبسط سيطرتها بشكل يصبح فيه اللاجئء الفلسطيني عاملا مساعدا للاقتصاد الوطني ولواقع البلد.

أما النقطة الثانية فاطلعناه على اجتماعات اللجنة الاستشارية التي ستنعقد للمرة الثانية في بيروت وتضم المانحين والدول المضيفة على مستوى رفيع، وتناقش الاجتماعات وضع وكالة الانروا على صعيد التمويل والسياسات والاشكالات المتعلقة بوضع اللاجئين الفلسطينيين على صعيد المنطقة.

أضاف: وأطلعناه ايضا على تفاصيل جدول أعمال هذه الاجتماعات التي ستنعقد في 20 و21 من الشهر الحالي في بيروت وطبيعة الموضوعات التي ستتم مناقشتها.

منظمة فرسان مالطا

واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة منظمة فرسان مالطا ذات السيادة في لبنان ماريا ايمريكا كورتيز والمستشار فرانسوا ابي صعب، في حضور مستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.

واعلنت السفيرة كورتيز بعد اللقاء: "انها زيارة مجاملة لدولة الرئيس ميقاتي الذي التقيت به عندما زار مقر المنظمة في روما على رأس وفد كبير.

وعرضت خلال هذه الزيارة نشاطات المنظمة في لبنان في المجالات الصحية والزراعية والإجتماعية، ونتمنى أن نبذل المزيد من الجهود لهذا البلد الذي نحب كثيرا.

وردا على سؤال قال: بالرغم من أننا نقوم بالكثير، فلدينا النية لزيادة مشاريعنا ومساعداتنا للبنان.

لقاءات اخرى

واستقبل الرئيس ميقاتي القائم بأعمال كوبا جورج ليون كروز، ثم النائب أحمد الخير.

كما استقبل رئيس مجلس إدارة "شركة طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت.

المجلس الاعلى للجمارك

والتقى رئيس الحكومة رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وبحث معه شؤون المجلس.