البعض منها يحتوي على براز بشري وحيواني.. ختم خمسة معامل لتعبئة المياه بالشمع الأحمر!

اقفلت مصلحة الاقتصاد في الجنوب وبمؤازرة جهاز امن الدولة مكتب صور، خمسة معامل لتعبئة المياه في قرى قضاء صور ( عين بعال- باتوليه-حناويه- صديقين )، وذلك باشارة من النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي رهيف رمضان، بعد أن أتت نتائج التحاليل الجرثومية للمياه المأخوذة من المعامل غير مطابقة للمواصفات والبعض منها يحتوي على براز بشري وحيواني.

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وقد نظم محاضر ضبط بحق اصحاب المعامل المخالفة، واقفلت بالشمع الاحمر وحجزت جميع المحتويات من معدات وعبوات معبأة بالمياه.

وتجدر الاشارة الى ان هذه الجولات ستستكمل في باقي المناطق، والنتائج ستظهر تباعا.

وفي الشمال، جال مراقبو مصلحة الاقتصاد بتكليف واشراف من رئيسة مصلحة الاقتصاد في الشمال لمى علم الدين، على 12 مركزا لتعبئة المياه الصالحة للشرب ومصانع الثلج في مدينة طرابلس وقضاء الكورة، وتم سحب عينات من تلك المراكز لفحصها في المختبرات المعتمدة من قبل الوزارة للتأكد من سلامتها، وإذا كانت خالية من البكتيريا والجراثيم ولمعرفة عناصر المحتوى، وذلك بمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في طرابلس، فتبين وجود جرثومة في المياه في سبعة مراكز ومعمل، اثنان منها في الكورة واربعة في منطقة ابي سمراء - طرابلس وواحد داخل المدينة، وتم تنظيم محاضر ضبط بحق تلك المراكز والمعامل وتوقيف العمل فيها، ريثما يعمد اصحابها الى اجراء التصليحات اللازمة ليعاد الى سحب عينيات مرة لاخذ القرار المناسب.

واثناء الجولة، قالت علم الدين:" قمنا بجولة مع فريق من مصلحة الاقتصاد في معامل تعبئة المياه في مناطق الكورة ابي سمراء وطرابلس وسيستمر الفريق عمله في المناطق الشمالية الاخرى ، حيث تم اخذ عينات من المياه المستخدمة وتم اجراء الفحص حيث افادت النتائج ان سبعة معامل من اصل ١٢ معملا تبين ان فيها تلوثا جرثوميا بسيدوموناس وهي جرثومة يمكن ان تسبب ضرارا كبيرا على الاشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة ".



واضافت:" سنقوم بالاجراءات اللازمة تجاه هذه المعامل حيث سيتم توقيفها عن العمل حتى يتم معالجة هذه المشكلة والتأكد من ان المياه صالحة للاستعمال وخالية من اي تلوث ومطابقة للمواصفات".



وختمت:" بعض المعامل غير مجهزة بالشكل المطلوب سيتم ختمها بالشمع الاحمر ، اما المعامل الاخرى سيتم توقيفها عن العمل واعطائها مهلة زمنية حتى يتم تصحيح الوضع والتأكد من تطابقها للمواصفات الصحية".