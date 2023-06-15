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لبنان

البيسري استقبل القنصل العام للسفارة الفرنسية في لبنان

Lebanon 24
15-06-2023 | 07:15
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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه، القنصل العام للسفارة الفرنسية في لبنان جوليان بو شار، وبحث معه مواضيع ذات إهتمام مشترك.
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