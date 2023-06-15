الحلبي وقع مع المجلس الثقافي البريطاني مذكرة تفاهم

وقّع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ومديرة المجلس الثقافي البريطاني في لبنان ميساء ضاوي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تنفيذ برنامج ربط المدارس التابع للمجلس الثقافي البريطاني في لبنان، هذا البرنامج الذي يتم العمل من خلاله على تعزيز القيادة الشاملة والتعليم والتعلم والدمج المدرسي ، مسترشداً بمبادئ المساواة بين الجنسين والتنوع.

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وتم التوقيع في مكتب الوزير في حضور وفد بريطاني ضم نائبة رئيس المجلس الثقافي البريطاني السيدة Kate Ewart-Biggs ، وممثلة سفير بريطانيا في لبنان السيدة Camilla Nickless، ومسؤولة العلاقات الحكومية السيدة Lucy Philippson، في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر، وممثل رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء منسق عام المناهج الأستاذ جهاد صليبا، وكبار الموظفين في الوزارة والمركز التربوي والمجلس البريطاني.





ةبعد التوقيع وتبادل النسخ، قالت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في لبنان ميساء ضاوي هاشم: "نحن في المجلس الثقافي البريطاني نعمل بشغف لتغيير حياة الناس الى الافضل. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى دعم توفير التعليم الدامج وتزويد مديري المدارس بالمهارات والثقة والعلاقات الكفيلة بأن تساعد في رسم ملامح النظام المدرسي في لبنان وتحويله. وأضافت: "إننا نعمل معاً على بناء الجسور، وتعزيز الإبداع، ورسم مستقبل أكثر إشراقاً من خلال قوة التعليم".