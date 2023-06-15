الخليل: التوجه المستقبلي يتركز على دعم المشروعات والمؤسسات الصغيرة

التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل، رئيسة قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي Alessandro Viezzer ورئيسة البنك الأوروبي للإستثمار Kristina Mikulova مع وفد، وتم البحث في مسائل التعاون القائم بين الاتحاد والبنك ولبنان.

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وثمن الوزير الخليل "التعاون القائم"، بحسب بيان المكتب الاعلامي في الوزارة، وقال:"إن البحث تركز حول المشاريع الممولة من الاتحاد والبنك الأوروبي المخصصة للعام 2023 والتي تشمل المياه والصرف الصحي والطاقة البديلة".



ولفت الى أن "الأزمة التي مر ويمر بها لبنان سرعت في تبني الطاقة البديلة"، وأسف أن "تكون إيجابية تسريع اعتماد لبنان على هذه الطاقة جاء نتيجة ظروف سيئة وليس نتيجة مسار طبيعي في عملية التطور".



وأشار الخليل إلى أنه "إلى جانب المساعدة الاجتماعية لبرنامج NPTP المقدمة للأسر الأكثر فقرا المنفذ من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن التوجه المستقبلي للعام 2024 من قبل الاتحاد والبنك الأوروبي يتركز على دعم وتمويل المشروعات والمؤسسات الصغيرة التي تسهم في توفير عوامل إنتاج لصغار المستثمرين، وهذا ما يشكل دعائم صلبة في مسار التنمية المستدامة".