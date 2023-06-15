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لبنان

إطلاق برنامج لجنة مهرجان جونيه الدولية برعاية وزير السياحة

Lebanon 24
15-06-2023 | 07:51
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أطلقت لجنة مهرجانات جونيه الدولية برنامجها في نسخته الـ11 لصيف ٢٠٢٣، في مؤتمر صحافي في صالة السفراء في "كازينو لبنان" برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار وحضوره ووزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، ورئيسة اللجنة زينه افرام وحشد من الإعلاميين والفاعليات الاقتصادية والسياحية وممثلين عن المجتمع المدني.
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وجاء البرنامج على الشكل التالي:

"- مساء الأربعاء ٢٦ تموز: يستضيف المهرجان المطربة اللبنانية العالمية عبير نعمه من أجمل الأصوات في العالم العربي حيث يُسافر جمهورها عبر ألحان أغانيها وكلماتها الراقية إلى فترة الزمن الجميل، حيث ستقدم باقة من أجمل أغانيها.

- مساء الأحد ٣٠ تموز: أمسية وطنية عاطفية بعنوان "لبنان حكاية حب" بإشراف الشاعر الكبير نزار فرنسيس وأداء المغنية كارلا شمعون التي تحاكي بها حب الوطن والتضحية بحبها.

- إطلاق مسابقة تصوير فوتوغرافية وطنية للهواة والمحترفين هدفها تسليط الضوء على جمال طبيعة لبنان وثقافته حيث سيتثنّى لكل مشترك إعطاء وجهة نظره الخاصة بصورة احترافية مبدعة لإظهار وجه لبنان الحضاري والسياحي والثقافي. لجنة التحكيم مؤلفة من اختصاصيين تقوم باختيار أجمل الصور كما سيتمكن الجمهور من المشاركة في التصويت عبر موقع المسابقة.

- النتائج النهائية للمسابقة ستعلن خلال احتفال خاص في صالة السفراء في كازينو لبنان نهار الثلاثاء ٢٢ آب ٢٠٢٣.

يُذكر أن هذه العروض ستُقام في صالة السفراء في كازينو لبنان وستُعرض البطاقات في جميع مراكز بيع Ticketing Box Office".
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