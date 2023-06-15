Advertisement

لبنان

عن رياض سلامة... هذا ما تبلّغه عويدات من وفد قضائي ألماني

Lebanon 24
15-06-2023 | 07:59
A-
A+
Doc-P-1077849-638224382030996006.jpg
Doc-P-1077849-638224382030996006.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وفد قضائي ألماني النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في مكتبه في قصر العدل، ثم التقى الوفد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بحسب "النهار".

وبحسب المعلومات، فإنّ الوفد الألماني أبلغ النائب العام التمييزي أنّ ألمانيا لن تطلب استرداد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باعتبار أنّ القانون اللبناني يحاكم رعاياه على الأراضي اللبنانية.
Advertisement

وأضافت المعلومات أنّ الوفد الألماني أبدى أمام القاضي أبو سمرا، استعداده للتعاون والمساعدة مع القضاء اللبناني في إطار التحقيق الجاري في الملف أمام المحقق الأول في بيروت.

إلى ذلك، تبلّغ القاضي أبو سمرا الاستنابة القضائية السويسرية التي أبدت فيها التنسيق مع القضاء اللبناني وتبادل المعلومات.

وكان القضاء الألماني كان قد أصدر مذكّرة توقيف غيابية بحق سلامة في إطار التحقيق الذي يجريه في بلاده، وقد استمع سلامة في قصر العدل في نطاقها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:57 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:57 | 2023-06-15
09:57 | 2023-06-15
09:55 | 2023-06-15
09:53 | 2023-06-15
09:45 | 2023-06-15
09:37 | 2023-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website