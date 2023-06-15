عن رياض سلامة... هذا ما تبلّغه عويدات من وفد قضائي ألماني

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التقى وفد قضائي ألماني النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في مكتبه في قصر العدل، ثم التقى الوفد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بحسب "النهار".وبحسب المعلومات، فإنّ الوفد الألماني أبلغ النائب العام التمييزي أنّ ألمانيا لن تطلب استرداد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باعتبار أنّ القانون اللبناني يحاكم رعاياه على الأراضي اللبنانية.وأضافت المعلومات أنّ الوفد الألماني أبدى أمام القاضي أبو سمرا، استعداده للتعاون والمساعدة مع القضاء اللبناني في إطار التحقيق الجاري في الملف أمام المحقق الأول في بيروت.إلى ذلك، تبلّغ القاضي أبو سمرا الاستنابة القضائية السويسرية التي أبدت فيها التنسيق مع القضاء اللبناني وتبادل المعلومات.وكان القضاء الألماني كان قد أصدر مذكّرة توقيف غيابية بحق سلامة في إطار التحقيق الذي يجريه في بلاده، وقد استمع سلامة في قصر العدل في نطاقها.