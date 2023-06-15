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لبنان

خلف وصليبا: لنذهب فورا الى انتظام المؤسسات

Lebanon 24
15-06-2023 | 08:06
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 عقد النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا، مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، واستهله النائب خلف بالحديث عن جلسة اللجان المشتركة، وقال:" ما سمعناه في داخل الجلسة، هو حق بشكل أساسي مفترض ان نذهب اليه، وهو ان نتكلم ونوصف الاوضاع الحياتية التي وصلت الى مكان لا يمكن ان نقبل ان يستمر، انما كيف يحل؟".
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وأضاف :"المعالجة هي بتقويض اساليب قانونية، يمكن ان تخرج من الدستور فقط ايهاما للناس اننا نعالج اوضاع الناس المعيشية. وعندما لا تقدم الحكومة موازنتها وبالتالي تكون عاجزة عن تقديم هذه الموازنة، وترمي بالمسؤولية الى المجلس النيابي ويغطي المجلس هذا التلكؤ، هذا امر لا نقبل فيه".
 
وتابع: "نحن مع ان تكون الامور الحياتية أولوية، الموازنة لم تقر، في قانون المحاسبة يشير اليها، والمادة 27 التي تسمح بفتح اعتمادات شرط ان تدون فيها انما هذه النصوص لا تسمح بتطبيق  هاتين المادتين بشكل عشوائي. نحن نرقع ولا نعمل على انتظام الحياة. والحكومة عليها ان تقول لنا: من أين ستأتي بالمال".
 
 
ودعا خلف الى انتظام الحياة العامة انطلاقا من مبدأ استمرارية السلطة. وقال: "يجب ان نذهب فورا الى انتظام هذه المؤسسات ومدخلها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة".
 

النائبة صليبا من جهتها تحدثت في الموضوع التربوي، ولفتت الى "ان عدد الايام التي تعلم فيها التلاميذ كان قليلا جدا، وهذا يعني 5 في المائة من المعلومات التي يجب ان يأخذوها كل السنة. وقالت نعطيها الشهادة على هذا الاساس ونخدم الاهالي ونسحب الثقة التي اعطيت لنا من قبل العالم ، هذا امر صعب، ونحن سنسأل وزير التربية لا سيما يقال ان هناك تعيينات استنسابية في الامتحانات وشهادات لمعاهد ليس لديها رخصة، ونسأله كيف يتم اعطاء الناس شهادات غير صحيحة".
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