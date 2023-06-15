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لبنان

نقابة عمال ومستخدمي "كهرباء لبنـان": الاستمرار بالإضراب التحذيري

Lebanon 24
15-06-2023 | 08:30
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قررت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنـان الاستمرار بالإضراب التحذيري والاعتصام والتوقف عن العمل داخل كافة مراكز المؤسسة وعدم طباعة وتسليم الفواتير لغاية نهار الاثنين 19/6/2023 ضمناً بانتظار ورود اي معطيات جديدة ليبنى على الشيء مقتضاه.
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وأكدت في بيان أنه يستثنى من الاضراب الاستثمار في معامل الانتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق.

وكانت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان  قد عقدت اجتماعها اليوم الخميس الموافق 15/6/2023  من ضمن اجتماعاتها المفتوحة جرى فيه عرض وقائع اللقاء الذي تم بين كل من مديرة الشؤون الادارية والمراقب العام المكلفان من قبل المدير العام ووفد من النقابة حيث تداولوا بالمطلبين المحقين للعمال والمستخدمين :

-الدعم المالي تم عرض الية تطبيقية.
-الاستشفاء والطبابة اصرت النقابة على تحضير دفتر شروط لشركة تأمين صحي واستشفائي وليس لشركة Management المعتمدة حالياً حيث طلب كل من المدير الاداري والمراقب العام وضع سعادة المدير العام بما تم التداول به والمتعلق بالمطلبين المحقين للعمال والمستخدمين وذلك بعد الاتصال الهاتفي الذي تم مع سعادته.

عليه:
قررت النقابة الاستمرار بالإضراب التحذيري والاعتصام والتوقف عن العمل داخل كافة مراكز المؤسسة وعدم طباعة وتسليم الفواتير لغاية نهار الاثنين 19/6/2023 ضمناً بانتظار ورود اي معطيات جديدة ليبنى على الشيء مقتضاه.
 
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