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لبنان

حزن في بلدة لبنانيّة... نقل جثة شاب إلى المستشفى وهكذا تُوفي في محل والده

Lebanon 24
15-06-2023 | 08:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل جثة فضل عباس اغازاده إلى المستشفى الحكومي في النبطية، بعد تعرّضه لصعقة كهربائيّة، خلال عمله في محل والده في شوكين.
 
 
 
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مستشفى

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