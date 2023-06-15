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لبنان
حزن في بلدة لبنانيّة... نقل جثة شاب إلى المستشفى وهكذا تُوفي في محل والده
Lebanon 24
15-06-2023
|
08:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل جثة فضل عباس اغازاده إلى المستشفى الحكومي في النبطية، بعد تعرّضه لصعقة كهربائيّة، خلال عمله في محل والده في شوكين.
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مستشفى
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