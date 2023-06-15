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لبنان

بيان مهمّ لهيئة ادارة السير... ماذا أعلنت للمواطنين؟

Lebanon 24
15-06-2023 | 08:56
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أعلنت هيئة ادارة السير والمركبات مصلحة تسجيل السيارات في بيان، انّه بامكان المواطنين زيارة موقعها الإلكتروني www.tmo.gov.lb لحجز مواعيد لمعاملاتهم اعتباراً من اليوم للاسبوع المقبل إيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس وذلك بما خصّ الخدمات المتاحة في المصلحة في الدكوانة.
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اما بما خص مراكز زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس تستقبل كافة المعاملات بإستثناء سيارات نقل الملكية وبيع الانقاض خلال الايام المحددة اعلاه.
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