تعيين السفير داني الأشقر ممثلا للبنان لرجال الأعمال في البرلمان الأوروبي

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تم تعيين سفير السلام العالمي في الأمم المتحدة رجل الاعمال اللبناني رئيس مجلس إدارة مجموعة Prince Invest العالمية داني الاشقر، كممثل للجمعية الديبلوماسية لرجال الأعمال في البرلمان الاوروبي DMW في لبنان، وذلك خلال إحتفال اقيم في مكتب السفير الاشقر في العاصمة التركية اسطنبول.وقد سلم رئيس الجمعية فرحات بوزتشليك الشهادة والبطاقة العضوية للسفير الأشقر الذي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئاسة البرلمان الاوروبي EBCA لتهنئته بمنصبه الجديد، و إستعداده للتعاون التام لمساعدة لبنان على الصعد كافة. (الوكالة الوطنية)