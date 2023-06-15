قائد الجيش استقبل وفدا من الخارجية في كوريا الجنوبية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وفدا من وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية برئاسة المديرة العامة في الوزارة Kang Joo-yeon، في حضور السفير الكوري في لبنان السيد Park IL والملحق العسكري الكوري العقيد Oh Jae-ho، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

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