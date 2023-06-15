مراد: إنقاذ لبنان يحتاج إلى شخص مثل فرنجيه

رأى النائب حسن مراد أنّ "لا حل إلا بالحوار، وأصوات سليمان فرنجيه هي الأصوات الوحيدة الثابتة التي يمكن الانطلاق منها إلى انتخاب رئيس للجمهورية".



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وقال: "سيكون هناك حوار أكثر جدية، وسنصل إلى صيغة مشتركة لنرفع من أرقام سليمان فرنجيه، ويدنا مفتوحة للنقاش والحوار مع الجميع وحتى مع التغييريين". واعتبر مراد في حديث الى إذاعة "النور"، أنَّ "التيار الوطني الحرّ كان مخطئا في ترشيحه لـجهاد أزعور، وسوف يعيد النظر في حساباته في الأيام المقبلة".وقال: "سيكون هناك حوار أكثر جدية، وسنصل إلى صيغة مشتركة لنرفع من أرقام سليمان فرنجيه، ويدنا مفتوحة للنقاش والحوار مع الجميع وحتى مع التغييريين".

وأضاف: "إنقاذ لبنان يحتاج إلى شخص مثل الوزير سليمان فرنجيه، الوحيد الذي يستطيع البحث في ملفِّ النازحين السوريين، وفي الحدود البحرية مع سوريا".





وتابع: "لا نريد استفزاز المكون المسيحي، ولباسيل خطوط استراتيجية حمراء هي دعم المقاومة، ويمكن أن نصل معه إلى حلول، وقد لمست عدم ارتياح في صفوف التيار الوطني الحر، وبرأيي أجبروا أنفسهم على التصويت لمرشح لا يريدونه، ومن ناحية أخرى أصبح ممكنا اليوم الحديث مع الوزير باسيل وإقناعه بخياراتنا".

وأشار مراد إلى أنّ "السعودية لا تتدخل في الشأن اللبناني، وهي على حياد مع الجميع والدليل ما حصل في الأمس، وموقف السعودية هو الذي سيأخذنا للحوار، وأعتقد أننا ذاهبون باتجاه خيار الـ"سين- سين"، وتأثير هذا الخيار سيكون لصالح لبنان"، مضيفا: "أنا متفائل جدًا، ونحن قادمون على مرحلة إنمائية لا يمكن استثناء أحد منها".