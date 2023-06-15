كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة عينها التي افتتح عليها صباحاً.

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