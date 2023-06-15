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لبنان

أمن الدولة تقفل مؤسسات مخالفة وتتلف بضائع فاسدة

Lebanon 24
15-06-2023 | 09:55
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قامت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة بعمليات دهم في بعلبك - الهرمل والنبطية، لمحال ومعامل متخصصة بتعبئة المياه، وقد تبين عدم مطابقة بعضها للشروط الصحية، ووجدت الدوريات أيضا بضائع استهلاكية فاسدة في مؤسسات عدة.
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وختمت إحدى الدوريات مؤسسات تعبئة المياه غير المطابقة للمواصفات بالشمع الأحمر، كما ختمت بعض المؤسسات التي تبيع مواد فاسدة، وصادرت تلك المواد، وأتلفتها في حضور مندوب عن وزارة الاقتصاد والشرطة البلدية المحلية، في مطامر متخصصة بفرز النفايات.
 
 
وفي الجنوب، كشفت دورية من مكتب أمن الدولة في صور على عدد من المحال المخصصة لتكرير المياه، برفقة مندوبين عن وزارة الاقتصاد، حيث تم تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين، عملا بإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.
 
وفي بلدة عين بعال، تم تسطير محضر ضبط في حق اللبناني م. س.، لمخالفته المواصفات المطلوبة. وتم تنظيم محضر آخر في حق المواطن ف. ب. وختم محله بالشمع الأحمر لوجود بكتيريا في المياه. 
 
وفي بلدة حناويه، تم تسطير محضر ضبط في حق المواطن ق. ق. وختم محله بالشمع الأحمر لاحتواء المياه على بكتيريا . 
 
أما في بلدة صديقين، فقد تم تسطير محضري ضبط، وتم ختم محلين بالشمع الأحمر لاحتواء المياه على بكتيريا ومخالفتها المواصفات المطلوبة.
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