Advertisement

لبنان

حجار لبوريل: خياركم السياسي أثبت فشله منذ 12 عاماً

Lebanon 24
15-06-2023 | 09:57
A-
A+
Doc-P-1077889-638224452756656683.jpg
Doc-P-1077889-638224452756656683.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الشؤون الإجتماعيّة هكتور حجار "بنبرة متعالية، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مجددا خلال "مؤتمر دعم سوريا والمنطقة" في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي لن يختار مسار التطبيع مع النظام السوري وبالتالي عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير ممكنة حاليا، كما وعد الدول المضيفة بدعم مادي".
Advertisement
 
 
وأضاف حجار عبر "تويتر": "عليه، لا بدّ بالتذكير بأن الحلّ السياسي المنتظر للقضية الفلسطينية مضى عليه ٧٥ عاما ولا يزال الفلسطينيون مشتّتون فى كل أصقاع الارض. سيدي الكريم، لقد إستقبل لبنان النازحين السوريين برحابة صدر وتحمّلوا وزرهم أكثر من 12 عاماً وهم يشكّلون أكثر من ٣٠% من السكان في لبنان".
 
 
وقال: "نحن نحترم خياركم الإنساني وعملنا على أساسه خلال السنوات ال 12 المنصرمة ولكن نتيجته لم تكن جيّدة لا على النازحين السوريين ولا على المجتمع اللبناني المضيف لهم".
 
 
وختم قائلا: "أما بالنسبة لخياركم السياسي، لقد أثبت فشله منذ 12 عاماً، ولكن نحن مستعدون لدعمه إذا ما قررتم إستقبال حوالي 7 ملايين نازح سوري في أوروبا، على أن تعيدونهم إلى بلدهم عند بلورة حلّ سياسي واضح للأزمة السورية ومقبول بحسب مقاييسكم". 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:57 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:37 | 2023-06-15
12:17 | 2023-06-15
11:32 | 2023-06-15
11:26 | 2023-06-15
11:07 | 2023-06-15
10:44 | 2023-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website