حجار لبوريل: خياركم السياسي أثبت فشله منذ 12 عاماً

قال وزير الشؤون الإجتماعيّة هكتور حجار "بنبرة متعالية، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مجددا خلال "مؤتمر دعم سوريا والمنطقة" في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي لن يختار مسار التطبيع مع النظام السوري وبالتالي عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير ممكنة حاليا، كما وعد الدول المضيفة بدعم مادي".

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وأضاف حجار عبر "تويتر": "عليه، لا بدّ بالتذكير بأن الحلّ السياسي المنتظر للقضية الفلسطينية مضى عليه ٧٥ عاما ولا يزال الفلسطينيون مشتّتون فى كل أصقاع الارض. سيدي الكريم، لقد إستقبل لبنان النازحين السوريين برحابة صدر وتحمّلوا وزرهم أكثر من 12 عاماً وهم يشكّلون أكثر من ٣٠% من السكان في لبنان".

وقال: "نحن نحترم خياركم الإنساني وعملنا على أساسه خلال السنوات ال 12 المنصرمة ولكن نتيجته لم تكن جيّدة لا على النازحين السوريين ولا على المجتمع اللبناني المضيف لهم".

وختم قائلا: "أما بالنسبة لخياركم السياسي، لقد أثبت فشله منذ 12 عاماً، ولكن نحن مستعدون لدعمه إذا ما قررتم إستقبال حوالي 7 ملايين نازح سوري في أوروبا، على أن تعيدونهم إلى بلدهم عند بلورة حلّ سياسي واضح للأزمة السورية ومقبول بحسب مقاييسكم".