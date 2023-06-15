فياض من اليونان: نلتزم تعيين الهيئة النّاظمة لقطاع الكهرباء بأسرع وقت

شارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض، في الإجتماع الثالث لرؤساء الهيئات الناظمة في منطقة البحر المتوسط (Medreg) والمنعقد في مدينة رودس اليونانية، بحضور مديرة الطاقة في الإتحاد الاوروبي (dg-ener) كريستينا لوبيللو بوريرو واكثر من ١٥ رئيس هيئة ناظمة من دول حوض المتوسط.

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وألقى فياض كلمة الافتتاح في الإجتماع، أكد فيها "التزام وزارة الطاقة والمياه تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان بأسرع وقت ممكن".

وشكر فياض Medreg على دعمها الكبير في هذا المجال، حيث يشارك فريق مؤلف من الرئيس الحالي لتجمع Medreg ورئيس الهيئة الناظمة في المغرب عبد اللطيف برداش ونائب الرئيس اليوناني قسطنطينوس سيماراس والمدير التنفيذي حسن اوزكوش في دعم لبنان في الإجراءات اللازمة لتعيين الهيئة الناظمة.

وأكد فياض "اهمية إستكمال مسار الإصلاحات ومسار تطوير الطاقة المتجددة في لبنان حيث حققت الطاقة المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية، نمواً كبيراً في السنتين السابقتين، إذ حقق السوق اللبناني زيادة قياسية بدءاً من حوالي ١٠٠ ميغاوات مع بداية العام ٢٠٢١ وصولاً الى اكثر من ١،٠٠٠ ميغاوات اليوم اي ما يعادل حوالي ٩٠٠% نمو"، طالبا "دعم الإتحاد الأوروبي ممثلا بالسيدة ميلو بيربو لخلق توأمة بين لبنان وإحدى الهيئات الناظمة الاوروبية، وذلك لنقل الخبرات والمعرفة الى الجانب اللبناني".



كما عرض اقتراح "استضافة الإجتماع المقبل لمجموعة عمل الطاقة المتجددة في Medreg في العاصمة بيروت، وذلك تزامناً مع فعاليات "اسبوع بيروت للطاقة ٢٠٢٣" والذي سيعقد من ٢٠ الى ٢٢ أيلول المقبل، والمتوقع ان يضم اكثر من ٨٠٠ مشارك من لبنان ودول العالم".



وكانت لوزير الطاقة لقاءات متعددة على هامش المؤتمر، مع رؤساء الهيئات الناظمة المشاركة.



