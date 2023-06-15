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لبنان

نائب فرنسي يطالب بمساعدة لبنان في إعادة النازخين السوريين الى بلادهم!

Lebanon 24
15-06-2023 | 10:18
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شدّد النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تييري مارياني، على ضرورة مساعدة لبنان في اعادة النازخين السوريين الى بلادهم.
 
وقال: "ما يريده اللبنانيون ليس أن نساعدهم على إبقاء اللاجئين بل أن نساعدهم في عودتهم إلى ديارهم".
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المصدر: ال بي سي
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