نائب فرنسي يطالب بمساعدة لبنان في إعادة النازخين السوريين الى بلادهم!

شدّد النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تييري مارياني، على ضرورة مساعدة لبنان في اعادة النازخين السوريين الى بلادهم.



وقال: "ما يريده اللبنانيون ليس أن نساعدهم على إبقاء اللاجئين بل أن نساعدهم في عودتهم إلى ديارهم".

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