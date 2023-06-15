طرابلسي: المالية أبلغتنا ان المال تم تأمينه

قال النائب عدنان طرابلسي في المجلس النيابي بعد جلسة اللجان: "لا شك ان مجلس النواب أخذ دوره، لا سيما ان هناك اوضاعا معيشية صعبة، تم اقرار مبالغ أساسية لتأمين الرواتب لكل الموظفين حتى الزيادات وتبلغنا من وزارة المالية ان المال تم تأمينه. ودولة الرئيس بري أكد انه سيكون هناك جلسة تشريعية يوم الاثنين".

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