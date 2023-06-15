تقرير خاص من بروكسل: هذا ما حصل بشأن الورقة اللبنانية للنازحين

علم "لبنان ٢٤" ان اللقاءات التي اجراها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب خلال مؤتمر الاتحاد الاوروبي بشأن مستقبل سوريا المنعقد في بروكسل كانت ايجابية وقد رحب المشاركون الاوروبيون بورقة العمل اللبنانية التي ناقشتها الحكومة في اجتماعها الاخير وحملها بو حبيب الى بروكسل.

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وبحسب المعلومات "فقد كان هناك تفهم دولي واوروبي للهواجس اللبنانية واستعداد للتفاعل مع اللجنة السداسية لجامعة الدول العربية".

ووفق المعلومات، "ففي ضوء التقدم في عمل اللجنة العربية مع الجانب السوري ووفاء الدولة السورية بالتزاماتها، فان الاتحاد الاوروبي على استعداد لمراجعة السياسات المتبعة حيال سوريا".

ووفق المعلومات "فان المطالب اللبنانية والاردنية والتركية والمصرية والعراقية كانت متشابهة حيال المخاوف من انعكاسات النزوح السوري، وهذا من شأنه ان يشكل قوة ضغط على المجتمع الدولي للاسراع في حل ازمة النازحين السوريين".

وتفيد المعطيات "بان الاتحاد الاوروبي قبل المطلب اللبناني بالمساواة في دفع المساعدات للطلاب اللبنانيين والسوريين خلافا لما كان يحصل سابقا لجهة اعطاء افضلية بالدفع للطلاب السوريين".