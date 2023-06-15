ما جديد قرار وقف تأشيرات اللبنانيين إلى الإمارات؟

أفادت معلومات الـ"ام تي في" أنه وابتداءً من غدٍ الجمعة سنشهد على حلحلة في موضوع منح تأشيرات دخول للبنانيّين الى الإمارات.

وأضافت: "الحلحلة في موضوع تأشيرات دخول اللبنانيين الى الإمارات أتت بعد تعهدات بوقف الحملات العدائيّة".