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لبنان

ما جديد قرار وقف تأشيرات اللبنانيين إلى الإمارات؟

Lebanon 24
15-06-2023 | 11:26
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أفادت معلومات الـ"ام تي في" أنه وابتداءً من غدٍ الجمعة سنشهد على حلحلة في موضوع منح تأشيرات دخول للبنانيّين الى الإمارات. 
 
وأضافت: "الحلحلة في موضوع تأشيرات دخول اللبنانيين الى الإمارات أتت بعد تعهدات بوقف الحملات العدائيّة". 
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