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لبنان

تخطّى حاجز ضهر البيدر ولاذ بالفرار.. هذا ما تبيّن بعد مطاردة السيارة (صورة)

Lebanon 24
15-06-2023 | 11:32
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، أنه "حوالي الساعة 20،00 من تاريخ 06-06-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بسيارة نوع "كيا ريو" لون أبيض ذات زجاج حاجب للرؤية متّجهة نحو بيروت، يقودها المدعو: ن. ع. (من مواليد عام 1993، لبناني)".
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وتابع البيان أنه "عندما طلب العناصر من السائق التّوقّف على اليمين قام بالفرار، فعمل العناصر على وضع العوائق الحديديّة أمام السيارة بغية إيقافها، ما أدى إلى حدوث ثقب في إطاراتها لكنه أكمل طريقه محاولا الهروب، وجرى مطاردة السيارة حيث عُثِرَ عليها متوقّفة بالقرب من محطة وقود قبل جسر المديرج، وتمكّن السائق من الفرار".

 
وأشار الى أنه "بتفتيش السيارة، ضُبِطَت كمية من العلب والطبات البلاستيكية بأشكال مختلفة وأكياس بلاستيكية، بداخلها موادًا مخدّرة. أودعت السيارة مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لاستكمال التحقيق بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف السائق".
 
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