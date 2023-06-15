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لبنان

كم بلغ حجم التداول على منصة "صيرفة" اليوم؟

Lebanon 24
15-06-2023 | 12:57
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أعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ ليوم الخميس، 175 مليون دولار أميركي بمعدل 86200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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