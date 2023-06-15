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لبنان

حجار: لتستقبل أوروبا ملايين النازحين أولا قبل فرض أمور علينا

Lebanon 24
15-06-2023 | 13:31
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طالب وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار بإيجاد "حل سياسي لملف النازحين السوريين"، مشيراً إلى أن "القضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال". 
 
وفي حديث لـ"الجديد"، قال حجار: "على الاوروبيين زيارة المخيمات فهناك مليونا شخص يعيشون في المخيمات كما ان هناك ولادات من النازحين غير مسجلة بالاضافة الى المشكلات الاجتماعية". 
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وفي حديث للـ"ام تي في"، قال حجار: "لهجة مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل غير مقبولة ويجب على لبنان الرسمي ان يردّ ولتستقبل أوروبا ملايين النازحين أوّلا قبل فرض أمور علينا". 
 
وأشار إلى أن "الحل لأزمة النزوح السوري يبقى بالتوجه نحو المبادرة العربية ومتابعة الخط العربي". 
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