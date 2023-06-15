بوشكيان: لبنان يسير نحو بداية الحل

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان ان "الاقتصاد لا يقوم إلا على ركائز ثلاثيّة الأبعاد ومتوازنة في ما بينها لتأمين الاستقرار والنهوض والازدهار وزيادة فرص العمل. وهكذا، نتطلع إلى لبنان المستقبل القادر على أن يستعيد مكانته الذي نرى من واجبنا ومسؤوليتنا تجاه أهلنا والجيل الطالع أن نحافظ على وحدته واستقلاله".

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وقال خلال افتتاح معرض صناعي بعنوان "صناعتي" في الرويس: "لبنان بموقعه الجغرافي المميز، هو صلة الوصل بين الشرق والغرب، ويبرع اللبنانيون بدورهم الريادي في تأمين التواصل والشراكة الأوروبية - المتوسطية. ولبنان المنفتح لا يستثني أحدا من علاقاته التبادلية مع الدول الشقيقة والصديقة مثل روسيا والصين والجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الإفريقية والآسيوية".

وتابع: "شاركنا بالأمس في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لم تؤد إلى النتيجة التي يتوخاها اللبنانيون، وهي إنتاج رئيس صناعة وطنية. المهم ألا تبقى المواقف متباعدة وتعبر عن شرذمة وانقسام بين فريقين وأكثر. لا يقوم لبنان، إلا بوحدة أبنائه وبالتوافق في ما بينهم. وإننا نعول على حكمة رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري وقدرته على استمزاج الآراء المختلفة وجمعها تحت سقف واحد. نتمنى ألا يطول الفراغ، ويسير لبنان نحو بداية حل يضعه على السكة الصحيحة. كما أتمنى لكم التوفيق في هذا المعرض، وأن يحقق الصناعيون المزيد من النجاح الداخلي والتألق في الخارج والمثابرة في المواجهة، والتجدد والتحديث".