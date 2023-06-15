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لبنان

في النبطية.. صعقة كهربائية تنهي حياة إبن الـ18 عاماً

Lebanon 24
15-06-2023 | 15:36
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نقل الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، (ف ع أ - 18 عاما) جثة هامدة، نتيجة أصابته بصعقة كهربائية.
 
 
 
وفي التفاصيل، تعرض الشاب للصعقة عندما كان يعمل في محل للحدادة "الافرنجية" يملكه والده في بلدة شوكين - قضاء النبطية.
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