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لبنان
في النبطية.. صعقة كهربائية تنهي حياة إبن الـ18 عاماً
Lebanon 24
15-06-2023
|
15:36
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نقل الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، (ف ع أ - 18 عاما) جثة هامدة، نتيجة أصابته بصعقة كهربائية.
وفي التفاصيل، تعرض الشاب للصعقة عندما كان يعمل في محل للحدادة "الافرنجية" يملكه والده في بلدة شوكين - قضاء النبطية.
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