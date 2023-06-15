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لبنان
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Lebanon 24
15-06-2023
|
17:00
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نصح مرشح رئاسي، استناداً إلى معطيات صديقاً له، بألَّا يستعجل قبول الترشُّح قبل حسم التوافق على ترشيحه دولياً ومحلياً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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