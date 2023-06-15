يعرف رئيس تكتل نيابي معرفة لا يرقى إليها الشك من هو النائب الذي كان إلى جانبه، وأضاف اسم عائلة مقاول لبناني يوم الاقتراع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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