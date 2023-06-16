"التركيز" على الصوت المسيحي

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قالت مصادر مطلعة "إن قوى الثامن من اذار" تريد الاضاءة بشكل كبير على عدد "الاصوات المسيحية" التي حصل عليها رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في جلسة الانتخاب الاخيرة.وبحسب المصادر" فإن اثبات ان عدد المسيحيين الذين صوتوا لفرنجية كبير سيعني حتما تحسن الواقع الانتخابي لرئيس المردة، اذ سيتمكن من إثبات وجود كتلة مسيحية كبيرة تدعمه".وتعتبر المصادر "ان نحو 14 نائبا مسيحيا، بحسب تأكيدات قوى الثامن من اذار، صوتوا لفرنجية، وهذا يعطيه القدرة على مواجهة كل الاتهامات التي تشير الى انه لا يمثل الشارع ومعزول في طائفته".