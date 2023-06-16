الاحرار: لاستقاء المواقف من المرجع الرسمي للحزب

صدر عن الامانة العامة في حزب الوطنيين الاحرار البيان الآتي:



"نهيب بجميع الحلفاء خاصة وبوسائل الاعلام عامة، استقاء المواقف والتصريحات الصادرة عن امانة الاعلام بموضوع انتخاب رئيس الجمهوريّة من مرجعها الرسمي حصرا، وعدم توقيع اي مستند باسم الحزب او رئيسه قبل التشاور معه، وأننا منفتحون دائما على التحاور مع جميع الفرقاء من اجل توحيد المواقف المصيرية". (الوكالة الوطنية)

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