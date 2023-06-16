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لبنان

نائبٌ "يقلب الطاولة" على حزبه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-06-2023 | 01:45
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عُلِمَ أنّ نائباً شمالياً في كتلة "سياديّة" سيتمايز بمواقف أساسيّة عن أعضاء كتلته في المرحلة المقبلة، سيّما في موضوع الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري وملف رئاسة الجمهورية، وذلك بعد مواقف عدّة اختلف فيها النائب مع زملائه.
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المصدر: لبنان 24
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