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لبنان

"مرشح جديد" على طاولة البحث

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-06-2023 | 02:15
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تؤكد مصادر مطلعة أن إسم الوزير السابق زياد بارود سيطرح بشكل جدي على "قوى المعارضة" لكي يكون مرشحها الجديد على اعتبار أن اضافة اعداد مَنْ صوتوا له في الجلسة الاخيرة الى أصوات مَنْ اختار جهاد ازعور سيؤمن الاكثرية المطلوبة.
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وبحسب المصادر فإن بارود هو المرشح الحقيقي لـ"رئيس التيار الوطني الحر" جبران باسيل ما سيؤدي الى رفضه من قبل قوى اخرى وتحديدا "القوات اللبنانية".
وفي رأي مصادر أخرى "أن هناك صعوبة بشكل كبير في أن تتفق القوى السياسية المعارضة كافة على اسم جديد، اذ ان التقاطع على اسم ازعور لن يتكرر بسهولة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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