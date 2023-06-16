أسعار جديدة للمحروقات.. هكذا أصبحت

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انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 4000 ليرة لبنانية. وارتفع سعر المازوت 2000 ليرة لبنانية، مع استقرار بسعر الغاز.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1650.000 ل.ل.البنزين 98 أوكتان: 1692.000 ل.ل.المازوت: 1400.000 ل.ل.الغاز: 840.000 ل.ل.