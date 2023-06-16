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لبنان

إشكال وإطلاق نار داخل مستشفى في طرابلس.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
16-06-2023 | 02:17
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وقع اشكال داخل طوارئ المستشفى الاسلامي الخاص في طرابلس على خلفية دفع تكاليف الكشف على مريضة تطور الى تدافع بين المدعو "ا.إ" و مشرف الطاقم الطبي داخل الطوارئ "ف.ح"، حيث ما لبث ان قام الاول بشهر سلاح حربي بوجه الطاقم الطبي ليتم دفعه الى الخارج، فعمد على اطلاق عيار ناري واصابة الباب الخارجي لمبنى الطوارئ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد تسبب الاشكال بحالة من الرعب والخوف لدى المرضى والاطفال المتواجدين في الداخل.

وحضرت لاحقاً دورية من مخابرات الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة ، والعمل جارٍ على تعقب مطلق النار الذي فرّ الى جهة مجهولة تمهيداً لتوقيفه.


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