Advertisement

لبنان

66 ضحية انتحار في لبنان منذ بداية العام.. ارقام مخيفة والمطلوب تحرك سريع

نايلة عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
16-06-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1078066-638225051159697477.jpg
Doc-P-1078066-638225051159697477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تكن الحادثة التي شهدتها بلدة عازور الجزينية، الاسبوع الماضي، حيث عمد مواطن الى انهاء حياته وحياة زوجته ووالدتها، أول عملية انتحار في لبنان، ولن تكون الأخيرة، خصوصاً وان الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد باتت خانقة على الجميع ولم يعد بمقدور اي مواطن تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقه. 
Advertisement
وبحسب أرقام الدولية للمعلومات فان "هذه الجرائم وغيرها رفعت حالات الانتحار خلال الأشهر والأيام المنصرمة من العام الحالي إلى 66 ضحية، مقارنة بـــ 40 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 65% ومن شأن استمرار الأمر على هذه الوتيرة، أن يرفع العدد في نهاية العام إلى أكثر من 170 ضحية، وهو الرقم الأعلى المسجّل بين الأرقام في الأعوام الممتدّة من 2012 إلى 2022." 
هذه الارقام التي سجلتها قوى الأمن الداخلي، قد لا تكون نهائية خصوصاً وان هناك حالات لم تسجّل على أنّها حالات انتحار، وبالتالي فقد تكون الأرقام أعلى بكثير من تلك الموثّقة. 
لا شك ان الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، قد تكون السبب والدافع الاساسي للانتحار،  ومن هذه النقطة ينطلق الاستاذ في كلية التربية والعلوم الاجتماعية في الجامعة الاميركية في لبنان الدكتور أحمد العويني،  ليؤكد ان "هذا الأمر هو من الأمور غير مباشرة التي تؤدي الى الانتحار"، مشيراً الى انه "في معظم حالات الانتحار التي تسجل في لبنان يظهر ان الشخص الذي يقدم على هذا العمل يعاني من الادمان والامراض النفسية، ما يزيد التصرف اللامسؤول والطائش والقتل". 
وفي حديث الى "لبنان 24" اعتبر ان "الحلول هي كثيرة اليوم لتجنب هذه المشكلات، ولعل ابرزها العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، الا ان هذا الأمر يتطلب أعواماً من المعالجة، ولا يمكن ان يحصل بين ليلة وأخرى، وبالتالي فان هكذا حوادث ستبقى موجودة"، مشدداً على "ان المطلوب اليوم وجود مراكز لاعادة التأهيل باشراف مرشدين اجتماعيين ونفسيين متخصصين يعملون على الاستماع الى من يعاني من هذه المشكلات والى عائلته، لتقييم الوضع وتقديم الحلول العائلية الكبيرة التي تبعد شبح الانتحار او القتل عن العائلة". 
لا شك ان الأرقام المرتفعة في نسبة الانتحار، مؤشر خطير الى المنحى الانحداري الذي تتجه اليه البلاد، والمطلوب اليوم تحركات سريعة من الدولة والمجتمع المدني، منعاً لمزيد من الخسائر بالأرواح. 
المصدر: خاص "لبنان 24"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلة عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-06-16
05:00 | 2023-06-16
07:36 | 2023-06-16
07:35 | 2023-06-16
07:30 | 2023-06-16
07:23 | 2023-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website