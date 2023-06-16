الفريقان "يحتفلان".. مَنْ "انتصر" على مَنْ في جلسة الانتخاب الـ12؟!

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صحيح أنّ الجانب "المسرحيّ والهزليّ" غاب إلى حدّ بعيد عن الجلسة، مقارنة بتلك التي سبقتها، إلا أنّ الجلسة لم تَخلُ من "المفاجآت" على أكثر من مستوى، بدءًا من "ليونة" تطيير النصاب، خلافًا لبعض التكهّنات التي ذهب بعضها لحدّ القول إنّ الرئيس نبيه بري "سيضطر" إلى ترك مقعده، وصولاً إلى الأرقام التي أفرزتها، والتي جعلت الفارق بين المرشحين "بسيطًا"، خلافًا أيضًا لما تمّ الترويج له قبل الجلسة من بعض الأوساط.لكنّ "المفاجأة الأكبر" التي أثارت الاهتمام تمثّلت في خروج "معسكري" المرشحين، أزعور وفرنجية، ليحتفلا بـ"الانتصار"، رغم الإخفاق في انتخاب رئيس والتمديد للفراغ، ما يطرح علامات استفهام بالجملة عن موازين الربح والخسارة الفعليّة التي خلقتها الجلسة، وماهية "الانتصار" الذي يقول كلّ فريق إنّه حقّقه على أرض الواقع، وبين هذا وذاك، يبقى السؤال الأكبر: من "انتصر" على من تحت قبّة البرلمان؟!صحيح أنّ المعسكر الداعم للوزير السابق جهاد أزعور "التهى" بالحديث عن "ثغرة" شابت عملية الفرز، والسؤال عن "الصوت الضائع"، فيما غلب "التوتر" على بعض وجوهه، نتيجة عدم تخطّي الرجل عتبة الـ60 صوتًا كما كان يتوقع، لكنّ المحسوبين عليه يؤكدون أنّ ما حصل في الجلسة شكّل "انتصارًا" بأتم معنى الكلمة، بل يذهبون لحدّ الحديث عن "انتفاضة نيابية" أفرزتها هذه الجلسة في وجه "حزب الله" وحلفائه.يقول هؤلاء إنّ نتيجة الجلسة واضحة ولا تحتمل اللبس، إذ إنّ غالبية النواب قالت "لا" للحزب ومرشحه، وهو ما ينطبق أيضًا على "المتحفّظين" على أزعور، ممّن اختاروا التصويت مثلاً للوزير السابق زياد بارود، مشدّدين على وجوب أن يقرأ الحزب هذه النتيجة بتمعّن، خصوصًا بعد الحملات التي شنّها على أزعور، واعتباره غير جدّي بل مرشح "مناورة" في أحسن الأحوال، ليتبيّن في نهاية المطاف أنّه "أكثر جدية" من مرشحه.أكثر من ذلك، يعتبر الداعمون لأزعور أنّ "مفارقة" انسحاب نواب "الثنائي" وتطيير نصاب الدورة الثانية تسجّل عليهم، مستغربين كيف أنّ الكتلة المحسوبة على مرشح "جدّي"، بقيادة نجله، تعمل على "تعطيل" الاستحقاق بهذا الشكل، حيث يصفون الأمر بأنّه "هروب" يمثّل "خشية" هذا الفريق من اتساع "رقعة" المؤيدين لأزعور، ولا سيما أنّ الكثير من النواب "الرماديين" حسموا موقفهم في اللحظة الأخيرة باتجاه تأييده.في المقابل، يبدو المعسكر الداعم لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية أكثر من "راضٍ" لنتيجة الجلسة، وقد عكست تغريدة الرجل هذا "الارتياح" إلى حدّ بعيد، حين توجّه بالشكر النواب الذين انتخبوه، معتبرًا ثقتهم "أمانة"، ومجدّدًا الدعوة إلى "حوار بنّاء مع الجميع"، وهو ما يعتبر المحسوبون على هذا الفريق أنّ هذه الجلسة ينبغي أن تؤسّس له، بعدما كان يدعو إليه منذ اليوم الأول، لكن من دون جدوى.يشدّد الداعمون لفرنجية على أنّ "مخطّط" إسقاط ترشيح رئيس تيار "المردة" سقط، بل إنّ "السحر انقلب على الساحر"، بعدما أجهضت الجلسة "الرهانات المُبالَغ بها"، بعدما كان البعض يمنّي النفس بحصول مرشحه على 65 صوتًا، لإعلان "رئيسًا بالسياسة لا الدستور"، وقد استخدم في سبيل ذلك كل وسائل "الترهيب والضغط"، باعتراف بعض نواب "التغيير"، من دون أن ينجح في تحقيق ما كان يصبو إليه.وفيما ينتقد هؤلاء أن يعمد الداعمون لأزعور للتصويب على "الثنائي" بسبب الامتناع عن المشاركة في الدورة الثانية، بل أن يعتبر بعضهم مثل هذا الأمر "بدعة"، بعدما كانوا أنفسهم قد لوّحوا قبل أسابيع فقط باستخدام "التكتيك" نفسه لمنع انتخاب فرنجية رئيسًا، يشدّدون على أنّ المطلوب من هذا الفريق النزول عن الشجرة، والكفّ عن محاولة توظيف استحقاق الرئاسة في سبيل غايات كبرى، كعزل فريق سياسيّ، أو ضرب جوهر الشراكة.يقول الداعمون لفرنجية إنّ ترشيح الأخير "تكرّس" في جلسة 14 حزيران، ولم "يحترق"، خلافًا لما كان يمنّي خصومه النفس، فيما يردّ داعمو أزعور عليهم بتذكيرهم بأنّ "59 أكثر من 51". وبين هذا وذاك، ثمّة من يعتبر أنّ ما بعد الجلسة لن يكون كما قبلها، فالأوراق اختلطت من جديد، والمطلوب الذهاب الآن إلى تفاهم وطنيّ شامل، لا تقاطع مصلحيّ ضيّق، حتى يكون الانتصار للوطن برمّته، لا لفريق ضدّ آخر!