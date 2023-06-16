بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟

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يتم التداول صباح اليوم الجمعة في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 93200 - 93300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس الخميس على تسعيرة تراوحت ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.