كرامي: هل ما يُفرض من الخارج هو أمر جيّد؟

رأى النائب فيصل كرامي أن "التوافق الحل الوحيد لإنتاج رئيس للجمهورية"، لافتًا إلى أنه "إذا بقيت الأمور على ما هي عليه فإنّنا قد لا ننتخب رئيساً حتّى 2026 ربّما".

وقال في حديث إلى إذاعة "صوت كلّ لبنان" إن "انتخاب رئيس للجمهورية متعثّر حالياً بحسب ما أظهرته الأرقام إذ لا أحد يملك ثلثَيْ أعضاء المجلس لذلك نقول الحلّ بالحوار للتوافق على كلّ البنود الخلافية من الحكومة إلى الرؤية الاقتصادية وذلك من أجل إنقاذ لبنان".

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واعتبر أن "الخيارات محدودة اليوم للخروج من دوامة الفراغ وأبرزها إما انتخاب رئيس للجمهورية وإما الحوار وإما اللجوء إلى انتخابات نيابية مبكرة، أو انتظار ما سيحصل في الخارج ويفرض علينا"، سائلًا: "هل دائماً ما يُفرض من الخارج هو أمر جيّد؟".



وبالنسبة إلى تعطيل النصاب، اعتبر كرامي أنها من "ضمن اللعبة الدستورية".