موسم "واعد".. هكذا أصبحت كلفة الأعراس في لبنان

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مع بداية فصل الصيف وانطلاق الموسم السياحي، يلاحظ اللبنانيون عودة الأعراس بقوة، فبعد تفشي جائحة كورونا في السنوات الأخيرة وما سببته من إغلاق، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية في البلاد عمد كثيرون إلى تأجيل زفافهم ريثما تستقر الأوضاع أو الاكتفاء بتنظيم عرس بسيط يقتصر فقط على العائلة والمقربين.أما اليوم فيشهد قطاع تنظيم الأعراس حركة لافتة تُذكر بسنوات ما قبل عام 2019. وفي هذا الإطار، يؤكد أحد منظمي الأعراس عبر "لبنان 24" ان "حفلات الأعراس عادت بقوة هذا الصيف وهي لا تقتصر فقط على المقيمين بل اختار عدد كبير من المغتربين إقامة حفلات أعراسهم في لبنان هذا الصيف"، لافتاً إلى ان "هذا الأمر حرّك أيضا الحجوزات في الفنادق وقطاع المشاتل والزهور والإضاءة وزفات الأعراس وقطاع الألبسة ومصممي الأزياء وكل ما يتعلق بتنظيم الأعراس".وأكد "ان معظم أماكن تنظيم الأعراس والصالات والحدائق محجوزة خلال أشهر تموز وآب وأيلول، وان الأعراس الكبيرة والفخمة عادت حيث أعداد الضيوف بالمئات"، مشيراً إلى "زفاف ابنة الفنان عاصي الحلاني الفنانة ماريتا الحلاني الذي أقيم قبل أسبوع حيث كان عدد الضيوف بالمئات ولايزال حتى الآن حديث الناس"، مضيفا ان "نسبة الأعراس الصغيرة أيضا مرتفعة هذا الصيف".أما في ما يتعلق بالأسعار، فيلفت إلى ان "كل التكاليف والمُشتريات أصبحت بالدولار، حيث يبدأ سعر العشاء عن الشخص الواحد من 20 دولاراً في عرس صغير، أما في الأعراس الكبيرة والفخمة فقد تصل الكلفة عن الشخص الواحد الى 200 دولار".