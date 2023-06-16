الحرارة ستلامس الـ34 درجة... ماذا في تفاصيل طقس "الويك إند"؟

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية و مصر تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر، بحيث تلامس الـ34 درجة ساحلا ويستمر تأثيرها حتى بعد ظهر يوم غد السبت حيث تبدأ بالانحسار والانخفاض تدريجيا، مما يؤدي الى بعض التقلبات المحلية وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية لتلامس الـ34 درجة خصوصا في بعض مناطق الساحل الجنوبي لتعود فتنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر، فتنشط الرياح بخاصة في المناطق الشمالية لتصل سرعتها أحيانا الى 55 كلم/س حاملة معها بعض الغبار، وترتفع الرطوبة فيتحول مساء الى غائم إجمالا ويتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات مع احتمال أمطار خفيفة موحلة في المناطق الشمالية خلال الفترة المسائية.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية و مصر تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر، بحيث تلامس الـ34 درجة ساحلا ويستمر تأثيرها حتى بعد ظهر يوم غد السبت حيث تبدأ بالانحسار والانخفاض تدريجيا، مما يؤدي الى بعض التقلبات المحلية وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و 30 درجة في بيروت.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الجمعة: قليل الغيوم إجمالا ، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف على الساحل وملحوظ على المرتفعات وفي الداخل كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.



السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية لتلامس الـ34 درجة خصوصا في بعض مناطق الساحل الجنوبي لتعود فتنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر، فتنشط الرياح بخاصة في المناطق الشمالية لتصل سرعتها أحيانا الى 55 كلم/س حاملة معها بعض الغبار، وترتفع الرطوبة فيتحول مساء الى غائم إجمالا ويتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات مع احتمال أمطار خفيفة موحلة في المناطق الشمالية خلال الفترة المسائية.



الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية.



الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل أما الرياح فتكون ناشطة أحيانا في المناطق الشمالية.



-الحرارة على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 18 الى 33 درجة.



-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.



-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و 85 %.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.



-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 5,27



-ساعة غروب الشمس: 19,51