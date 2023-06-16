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لبنان

كركي يعطي توجيهاته لدفع 27 مليار ليرة لعلاج مرضى غسيل الكلى

Lebanon 24
16-06-2023 | 03:57
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أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى أنه "حفاظا منه على العلاقة المميزة التي تجمع بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستشفيات، وإنطلاقاً من الدعوة التي لطالما أطلقها بتضافر الجهود بين القيّمين على القطاع الصحي في لبنان، ووفقاً للسياسة المتّبعة في الصندوق بدفع مستحقات المستشفيات عن مرضى غسيل الكلى شهرياً، وبعدم تحميل هؤلاء المرضى أيّة فروقات مالية كون هذا العمل الطبّي مغطّى 100% على حساب الصندوق، أعطى مدير عام الضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي توجيهاته الى كافّة الدوائر المالية لتحويل المبالغ المستحقة للمستشفيات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى والتي بلغت حوالي 27 مليار ل.ل. عن شهر حزيران 2023 ليصبح مجموع ما تم تحويله عن مرضى غسيل الكلى خلال العام 2023 حوالي 87 مليار ليرة".
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وأضافت في بيان: "وفي هذا السياق، طلب كركي إلى جميع المستشفيات العمل على تأمين شروط الدفع لديها لناحية دفع إشتراكاتها وتأمين براءات الذمة اللازمة ومتابعة معالجة معاملاتها في المراكز الوحدات التابعة للصندوق لتتمكن من قبض مستحقاتها سواء عن غسيل الكلى او المعاملات الإستشفائية العادية".
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