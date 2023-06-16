هل اعادت الامارات منح التأشيرات للبنانيين؟

علم "لبنان 24" ان السلطات الاماراتية اعادت فتح باب التأشيرات للبنانيين بعد "توقف تقني" لعدة ايام.

ونوّهت مصادر حكومية في هذا الاطار بالمساعي التي بذلها سفير لبنان في الامارات العربية المتحدة فؤاد دندن وتجاوب السلطات الاماراتية المعنية.

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وأعلن سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، أنّه "بعد مساعٍ مكثّفة بين أبوظبي وبيروت، وتجاوب صادق وبنّاء، أستطيع التأكيد للبنانيين الراغبين بزيارة ربوع الإمارات الشقيقة، أنّ بإمكانهم تقديم طلب للحصول، وكالمعتاد، على تأشيرة الزيارة عبر مكاتب ووكالات شركات السفر المختلفة".