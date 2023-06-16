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لبنان

وزير الاتصالات يكشف سبب توقف السنترالات.. هذا ما قاله

Lebanon 24
16-06-2023 | 04:54
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كشف وزير الاتصالات جوني القرم، أن المشاكل في القطاع الثابت وتوقف السنترالات عن العمل، هو نتيجة الغاء الموازنة الملحقة وغياب المراسيم التطبيقية وبالتالي عدم قدرة وزارة الاتصالات على قبض الاعتمادات.
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وفي حديث لِـ"صوت لبنان" قال القرم: "موضوع التعرفة بأوجيرو ليس مرتبطاً بالنفقات بشكل مباشر كما هو حاصل في القطاع الخلوي، والحل لهذا القطاع يكمن بتفعيل القانون ٤٣١".
 
 
وأضاف: "استمرارية القطاع واجب، من هنا الحاجة الى تعديل تعرفة اوجيرو في ظل غياب سياسة الدعم وعدم توفر المساعدات".
 
 
وعن القطاع الخليوي، قال القرم: "لا مشاكل في القطاع الخليوي ووصلنا الى مرحلة متقدمة بالخدمة، وهذه الخدمة تسيء عندما تسيء في اوجيرو التي تعمل بلا اموال.
وانوّه هنا بما يقوم به موظفو اوجيرو الذين يعملون ليل نهار و٢٤ ساعة من اجل تأمين استمرارية القطاع".
 
 
وتابع: "أتأمل ان يتقدم اكبر عدد من الشركات للمزايدة بقطاع البريد، وقد حسنّا الشروط وفتحنا المجال امام شركات للمشاركة بالمزايدة.
 
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