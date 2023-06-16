صوفي مفقودة منذ كانون الأوّل الماضي... زارت هذه المنطقة ولم تعد فهل من يعرف عنها شيئاً؟

Advertisement

صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوة:- صوفي شربل عزام (مواليد عام 1994، لبنانية)التي فقدت بتاريخ 20-12-2022 في محلة الهري/قضاء البترون، وذلك بعد ان غادرت منزلها الكائن في محلة الروضة /قضاء المتن بالتاريخ ذاته، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال الخط الساخن لشعبة المعلومات على الرقم: /1788/، للإدلاء بما لديهم من معلومات.